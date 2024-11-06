Эксперт — после дебюта Дёмина в NCAA: Егор может претендовать на топ-7 драфта НБА

Известный американский журналист The Athletic Тони Джонс поделился впечатлениями от дебюта российского баскетболиста Егора Дёмина в NCAA. Егор выступает за университет Бригама Янга (BYU). В матче с университетом Центрального Арканзаса (88:50) Дёмин набрал 18 очков и отдал 11 результативных передач.

«Если Дёмин продолжит играть в том же духе, то будет претендовать на место в топ-7 драфта НБА. Фантастическое выступление», – написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Ранее большинство известных спортивных изданий включало Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

Атмосфера на трибунах университета, за который играет Егор Дёмин: