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Эксперт — после дебюта Дёмина в NCAA: Егор может претендовать на топ-7 драфта НБА

Эксперт — после дебюта Дёмина в NCAA: Егор может претендовать на топ-7 драфта НБА
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Известный американский журналист The Athletic Тони Джонс поделился впечатлениями от дебюта российского баскетболиста Егора Дёмина в NCAA. Егор выступает за университет Бригама Янга (BYU). В матче с университетом Центрального Арканзаса (88:50) Дёмин набрал 18 очков и отдал 11 результативных передач.

«Если Дёмин продолжит играть в том же духе, то будет претендовать на место в топ-7 драфта НБА. Фантастическое выступление», – написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Ранее большинство известных спортивных изданий включало Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

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Атмосфера на трибунах университета, за который играет Егор Дёмин:

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