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Названа команда, которую может возглавить экс главный тренер ЦСКА Итудис

Названа команда, которую может возглавить экс главный тренер ЦСКА Итудис
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис может возглавить «Хапоэль» (Тель-Авив, Израиль). Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Маттео Андреани. По его сведениям, Итудис для израильского клуба является «первой опцией». Кроме того, Андреани добавил, что «Хапоэль» рассматривает возможность заключить контракт с Серджо Скариоло.

«Хапоэль» выступает в Еврокубке. В первых семи матчах команда одержала четыре победы и потерпела три поражения. Сейчас клуб из Тель-Авива занимает четвёртое место в группе А. В следующем туре «Хапоэль» сыграет с польским клубом «Трефл Сопот».

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