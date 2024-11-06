Назван игрок, являющийся лидером по времени на площадке на старте сезона НБА

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси является лидером по количеству минут, проведённых на площадке на старте этого сезона НБА. В шести сыгранных матчах в среднем он выступал 41 минуту. Занимающий по этому показателю второе место Кевин Дюрант из «Финикс Санз» в семи матчах в среднем находился на паркете 39,3 минуты. Топ-3 замыкает лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан (37,9 мин).

Отметим, что в шести матчах Макси в среднем набирал 30,2 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 4,3 передачи.

Ранее сообщалось, какие матчи из-за дисквалификации пропустит центровой и лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

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Джордж, Эмбиид и Макси на медиадне «Филадельфии»: