Василий Карасёв ответил, есть ли у ЦСКА слабые места в данный момент

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв дал комментарий по поводу предстоящего матча с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 ноября 2024, среда. 19:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Что будет главным во встрече против ЦСКА? Для нас сейчас абсолютно любой фактор можно назвать главным. Сравнивать нынешнюю игру армейцев и нашу встречу на предсезонке бесполезно — это день и ночь. Последняя встреча с «Пари Нижним Новгородом» наглядно это показала. Стабильности нам явно не хватает, а у ЦСКА слабых мест просто нет. Вся заявка на игру — это 12 равноценных баскетболистов, каждый из которых может сделать результат. Будем выходить и биться, других вариантов у нас нет. Хотим выглядеть достойно на фоне такого соперника», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА-МАИ.

ЦСКА в 10 матчах в нынешнем сезоне Единой лиги одержал девять побед и потерпел одно поражение. МБА-МАИ в 11 играх добыл три победы и потерпел восемь поражений.

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