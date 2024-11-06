Экс-игрок НБА Ройс Уайт проиграл выборы в Сенат США

Бывший игрок НБА Ройс Уайт потерпел поражение в выборах за место в верхней палате (Сенате) США от штата Миннесота. Уайт представляет Республиканскую партию. Победу в Миннесоте одержала кандидатка от Демократической партии и действующий сенатор Эми Клобушар.

Республиканская партия поддержала Уайта в мае, несмотря на то что его подозревали в возможных нарушениях правил финансирования избирательной кампании, поскольку он якобы нецелевым образом потратил тысячи долларов.

Уайт был выбран под 16-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2012 года, однако в лиге закрепиться так и не смог.

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён: