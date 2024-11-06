Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА Ройс Уайт проиграл выборы в Сенат США

Экс-игрок НБА Ройс Уайт проиграл выборы в Сенат США
Комментарии

Бывший игрок НБА Ройс Уайт потерпел поражение в выборах за место в верхней палате (Сенате) США от штата Миннесота. Уайт представляет Республиканскую партию. Победу в Миннесоте одержала кандидатка от Демократической партии и действующий сенатор Эми Клобушар.

Республиканская партия поддержала Уайта в мае, несмотря на то что его подозревали в возможных нарушениях правил финансирования избирательной кампании, поскольку он якобы нецелевым образом потратил тысячи долларов.

Уайт был выбран под 16-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2012 года, однако в лиге закрепиться так и не смог.

Материалы по теме
НБА против Трампа. Кто из игроков в открытую поддержал Камалу Харрис?
НБА против Трампа. Кто из игроков в открытую поддержал Камалу Харрис?

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android