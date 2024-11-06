Владимир Гомельский объяснил спортивное долголетие Леброна и Дюранта

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу спортивного долголетия лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, которому в конце декабря исполнится 40 лет, и лидера «Финикс Санз» Кевина Дюранта, которому в сентябре исполнилось 36 лет.

«Все перечисленные вами игроки являются настоящими профессионалами. Они готовят себя к хорошо знакомым им нагрузкам. Олимпиада в Париже не помешала Леброну, Дюранту, Дэвису пройти глубокие медобследования, получить рекомендации врачей разных специальностей, нанять отличных тренеров по ОФП, СФП и технике, арендовать спортивные базы, на которых проходила такая подготовка. Начало сезона показывает, что они по-прежнему в полном порядке. И, к сожалению, этого нельзя сказать о многих звёздных игроках, которые моложе перечисленных», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Леброн эмоционально отреагировал на вопрос про свой возраст: