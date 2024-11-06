Ассистент тренера МБА-МАИ Сорокин разобрал дебют Егора Дёмина в NCAA

Ассистент главного тренера МБА-МАИ Евгений Сорокин разобрал дебют российского защитника Егора Дёмина в североамериканской студенческой лиге NCAA.

«Егор с порога американского студенческого баскетбола приучает своих визави: пройти пик-н-ролл низом с ним не получится, он будет сразу подниматься и атаковать из-за дуги. Кстати говоря, уважать придётся ни только самого Егора, а ещё и его партнёров, потому что любой читтинг при прохождении заслонов будет неминуемо наказан российским плеймейкером.

Европейский баскетбол приучил Егора безошибочно читать положение защитников на сильной и слабой сторонах, видеть перемещения и насыщение «краски» защитниками, а главное знать, что делать в той или иной ситуации. Соперникам Дёмина, принявшим решение страховать своих партнёров, когда мяч в руках Егора, придётся дисциплинированно попадать в тайминг, иначе передача на периметр не заставит себя долго ждать.

Все ситуации, при которых защитник игрока без мяча потерял концентрацию и упустил нападающего за спину, будут приводить к набранным очкам. Этой ночью Егор показал ещё раз: он всё видит.

Быстрый первый шаг и внушительный размер вкупе с уверенным владением мячом не позволят соперникам пропускать Егора в проходы в его сильную, правую руку. Когда есть возможность пройти вправо, Егор будет ей пользоваться, а эффективность у данных моментов будет максимальная.

Помимо того, что низом заслоны не пройти и читтинг с партнёрами на периметре не работает, так ещё и на дуге от Егора отходить не рекомендуется, потому что дистанция дальнего броска уровня НБА уже освоена», — приводит слова Сорокина телеграм-канал «Перехват».

Напомним, в дебютном матче с «Центральным Арканзасом», состоявшемся накануне, Дёмин набрал 18 очков и сделал 11 результативных передач. Ранее такого же успеха добивался только Трей Янг, который сейчас выступает за команду НБА «Атланта Хоукс». В случае с Янгом это было в 2017 году. Трей тогда выступал за университет Оклахомы.