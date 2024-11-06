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Дрэймонд Грин пришёл на пресс-конференцию в майке известного хоккеиста

Дрэймонд Грин пришёл на пресс-конференцию в майке известного хоккеиста
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Форвард команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин явился на послематчевую пресс-конференцию после выездной игры своей команды с «Вашингтон Уизардс» в майке известного 18-летнего канадского хоккеиста Маклина Селебрини, выступающего за клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Матч закончился со счётом 125:112 в пользу «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:15 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Вашингтон Уизардс: Пул - 24, Джордж - 20, Каррингтон - 16, Валанчюнас - 16, Сарр - 10, Кулибали - 9, Батлер - 7, Дэвис - 6, Кисперт - 4, Болдуин Мл., Гилл, Холмс, Багли III
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Хилд - 20, Грин - 18, Куминга - 15, Джексон-Дэвис - 12, Муди - 10, Пэйтон II - 6, Андерсон - 6, Уиггинс - 5, Луни - 4, Уотерс III - 3, Подзиемски - 2, Сантос, Спенсер
Дрэймонд Грин в майке Маклина Селебрини

Дрэймонд Грин в майке Маклина Селебрини

Фото: Пресс-служба KNBR

Дрэймонд Грин в этом матче набрал 18 очков, сделал восемь подборов и совершил пять перехватов.

Маклин был консенсусным лучшим проспектом драфта НХЛ — 2024: абсолютно все эксперты сходились во мнении, что именно он станет первым номером драфта 2024 года. По итогу Маклин Селебрини был выбран в первом раунде под общим первым номером клубом «Сан-Хосе Шаркс».

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