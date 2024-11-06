Дрэймонд Грин пришёл на пресс-конференцию в майке известного хоккеиста

Форвард команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин явился на послематчевую пресс-конференцию после выездной игры своей команды с «Вашингтон Уизардс» в майке известного 18-летнего канадского хоккеиста Маклина Селебрини, выступающего за клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Матч закончился со счётом 125:112 в пользу «Голден Стэйт Уорриорз».

Дрэймонд Грин в майке Маклина Селебрини Фото: Пресс-служба KNBR

Дрэймонд Грин в этом матче набрал 18 очков, сделал восемь подборов и совершил пять перехватов.

Маклин был консенсусным лучшим проспектом драфта НХЛ — 2024: абсолютно все эксперты сходились во мнении, что именно он станет первым номером драфта 2024 года. По итогу Маклин Селебрини был выбран в первом раунде под общим первым номером клубом «Сан-Хосе Шаркс».