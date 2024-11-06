Гилберт Аренас считает несправедливой дисквалификацию Джоэла Эмбиида на три игры

Трёхкратный участник Матча всех звёзд и бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает несправедливой дисквалификацию центрового команды НБА «Филадельфия Сиксерс» Джоэла Эмбиида на три игры.

«Владельцы, послушайте. Вы должны понимать, что есть две сущности — ваша команда и НБА. Вы всегда должны опережать НБА, потому что они не заботятся о ваших интересах», — приводит слова Аренаса The SportsRush.

НБА дисквалифицировала Джоэла Эмбиида на три игры за его конфликт с американским журналистом Маркусом Хейсом в раздевалке после игры «Филадельфии Сиксерс» с «Мемфис Гриззлиз». Спортсмен принялся оскорблять журналиста после того, как тот упомянул его покойного брата и четырёхлетнего сына. А затем Эмбиид толкнул журналиста, и их разняла присутствующая охрана.

По мнению Аренаса, руководство «Филадельфии Сиксерс» должно было опередить события с дисквалификацией и публично заявить, что Эмбиид понесёт наказание за своё поведение.