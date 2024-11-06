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Бадди Хилд объяснил, почему трёхочковые Стефа Карри воспринимаются как «девятиочковые»

Бадди Хилд объяснил, почему трёхочковые Стефа Карри воспринимаются как «девятиочковые»
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Новоиспечённый защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Бадди Хилд объяснил, почему трёхочковые его партнёра по команде Стефена Карри воспринимаются болельщиками как «девятиочковые».

«Каждый раз, когда он бросает, кажется, что это роскошный данк с поворотом на 360 градусов, потому что весь зал просто взрывается. Люди приходят посмотреть, как он это делает. А когда мы идём в отрыв, его трёхочковые кажутся девятиочковыми, такой эффект они оказывают на толпу.

Играть с ним весело. Я всегда говорю, что теперь у меня есть партнёр, который может бросать лучше меня, он может делать всё и в любой точке площадки. Да даже просто смотреть, как он тренируется, как относится к повседневным делам, это настолько нереально… Он усердно работает, и вы понимаете, почему он один из величайших снайперов, когда-либо игравших в эту игру», — сказал Хилд в эфире The Jim Rome Show.

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