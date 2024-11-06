Бадди Хилд объяснил, почему трёхочковые Стефа Карри воспринимаются как «девятиочковые»

Новоиспечённый защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Бадди Хилд объяснил, почему трёхочковые его партнёра по команде Стефена Карри воспринимаются болельщиками как «девятиочковые».

«Каждый раз, когда он бросает, кажется, что это роскошный данк с поворотом на 360 градусов, потому что весь зал просто взрывается. Люди приходят посмотреть, как он это делает. А когда мы идём в отрыв, его трёхочковые кажутся девятиочковыми, такой эффект они оказывают на толпу.

Играть с ним весело. Я всегда говорю, что теперь у меня есть партнёр, который может бросать лучше меня, он может делать всё и в любой точке площадки. Да даже просто смотреть, как он тренируется, как относится к повседневным делам, это настолько нереально… Он усердно работает, и вы понимаете, почему он один из величайших снайперов, когда-либо игравших в эту игру», — сказал Хилд в эфире The Jim Rome Show.