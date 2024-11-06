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Во время первого срока Дональда Трампа лучшей в НБА была не американская команда

Во время первого срока Дональда Трампа лучшей в НБА была не американская команда
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Во время первого президентского срока (2017-2021 годы) Дональда Трампа лучшей командой Национальной баскетбольной ассоциации по соотношению побед и поражений была единственная неамериканская команда лиги – канадский «Торонто Рэпторс». Пока Трамп был президентом США, «Рэпторс» выиграли 198 игр, а проиграли 92.

Подсчёт итогов нынешних выборов ещё продолжается, но Дональд Трамп уже получил большинство голосов выборщиков, поэтому вероятность его победы оценивается многими экспертами в 99%. Сам кандидат уже объявил о своей победе.

«Торонто Рэпторс» на данный момент занимает 13-е место в Восточной конференции, выиграв всего два матча из восьми.

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