ЦСКА с разницей в 16 очков победил МБА-МАИ в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА-МАИ и ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 83:67 (18:18, 22:15, 21:14, 22:20) в пользу армейцев.

Лучшую результативность в составе победителей показал центровой Тони Джекири. На его счету 21 очко, а также пять подборов и две передачи. В составе МБА-МАИ самым результативным игроком стал лёгкий форвард Глеб Шейко. Он набрал 18 очков и сделал один подбор.

В следующем туре МБА-МАИ 10 ноября сыграет на выезде с БК «Енисей». ЦСКА 9 ноября сразится в Казани с УНИКСом.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.