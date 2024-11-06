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МБА-МАИ – ЦСКА, результат матча 6 ноября 2024, счёт 67:83, Единая лига

ЦСКА с разницей в 16 очков победил МБА-МАИ в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА-МАИ и ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 83:67 (18:18, 22:15, 21:14, 22:20) в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
67 : 83
ЦСКА
Москва
МБА-МАИ: Исмаилов, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Зубков, Белоусов, Шейко, Личутин, Покинко, Савченко, Певнев
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Астапкович, Карпенко, Антонов, Абдулбасиров, Жан-Шарль, М'Бай, Умрихин, Курбанов

Лучшую результативность в составе победителей показал центровой Тони Джекири. На его счету 21 очко, а также пять подборов и две передачи. В составе МБА-МАИ самым результативным игроком стал лёгкий форвард Глеб Шейко. Он набрал 18 очков и сделал один подбор.

В следующем туре МБА-МАИ 10 ноября сыграет на выезде с БК «Енисей». ЦСКА 9 ноября сразится в Казани с УНИКСом.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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