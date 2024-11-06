Капитан «Зенита» Сергей Карасёв дал оценку первой части регулярного чемпионата Единой лиги

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв оценил первую часть регулярного чемпионата Единой лиги. «Зенит» занимает второе место по итогам 11 туров, победив в девяти матчах при всего двух поражениях.

«Были трудности, у нас новый коллектив, много новых ребят. Если про себя лично говорить, у меня была травма ещё перед началом сезона, поэтому пропустил почти половину игр. Но сейчас со здоровьем всё нормально, и ребята уже гораздо лучше осваиваются в коллективе, улучшилось взаимопонимание.

Наверное, последний матч с Краснодаром был показательным, потому что с «Локо», в принципе, всегда тяжело играть на их площадке. Они в этом году показывают очень приличный баскетбол. То, что мы играли с ошибками, с какими-то помарками, но играли командой и добились этой непростой победы, это демонстрирует, что мы как клуб, как единое целое и как каждый индивидуально движемся в правильном направлении», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

В следующем матче «Зенит» сыграет дома против красноярского «Енисея» 7 ноября.