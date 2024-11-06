«Локомотив-Кубань» потерпел третье подряд поражение в Единой лиге от «Пармы»
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Сегодня, 6 ноября, в Краснодаре на площадке «Баскет-Холл» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и пермской «Пармой». Встреча завершилась со счётом 81:79 (18:19, 24:28, 15:15, 24:17) в пользу гостей площадки.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 81
Парма
Пермь
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Емченко
Парма: Хэмилтон, Ильницкий, Хэмм, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Чебуркин, Фирсов, Захаров
Наиболее результативным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал атакующий защитник Антониус Кливленд. В ходе встречи он набрал 24 очка и сделал четыре подбора.
Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал разыгрывающий Алекс Хэмилтон. За время игры ему удалось набрать 29 очков, сделать семь подборов, а также отдать три передачи.
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