Результаты матчей Единой лиги 6 ноября

Сегодня, 6 ноября, состоялся очередной игровой день в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в рамках которого болельщики отечественного баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Результаты игр 6 ноября:

МБА-МАИ — ЦСКА — 67:83;

«Локомотив-Кубань» — «Парма» — 79:81.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.