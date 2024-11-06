Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты матчей Единой лиги 6 ноября

Результаты матчей Единой лиги 6 ноября
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, состоялся очередной игровой день в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в рамках которого болельщики отечественного баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Результаты игр 6 ноября:

МБА-МАИ — ЦСКА — 67:83;
«Локомотив-Кубань» — «Парма» — 79:81.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
67 : 83
ЦСКА
Москва
МБА-МАИ: Шейко - 18, Касаткин - 15, Барашков - 6, Зубков - 6, Покинко - 6, Минченко - 4, Певнев - 4, Трушкин - 3, Исмаилов - 2, Личутин - 2, Савченко - 1, Белоусов
ЦСКА: Джекири - 21, Аврамович - 15, Тримбл - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 8, Уэйр - 7, М'Бай - 4, Курбанов - 4, Карпенко - 3, Антонов, Абдулбасиров, Умрихин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 81
Парма
Пермь
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Емченко
Парма: Хэмилтон, Ильницкий, Хэмм, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Чебуркин, Фирсов, Захаров

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Материалы по теме
«Локомотив-Кубань» потерпел третье подряд поражение в Единой лиге от «Пармы»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android