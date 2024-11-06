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Тренер ЦСКА Пистиолис назвал момент в матче с МБА, пробудивший команду

Тренер ЦСКА Пистиолис назвал момент в матче с МБА, пробудивший команду
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды над МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 83:67.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
67 : 83
ЦСКА
Москва
МБА-МАИ: Шейко - 18, Касаткин - 15, Барашков - 6, Зубков - 6, Покинко - 6, Минченко - 4, Певнев - 4, Трушкин - 3, Исмаилов - 2, Личутин - 2, Савченко - 1, Белоусов
ЦСКА: Джекири - 21, Аврамович - 15, Тримбл - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 8, Уэйр - 7, М'Бай - 4, Курбанов - 4, Карпенко - 3, Антонов, Абдулбасиров, Умрихин

«Матч получился для нас крайне непростым. Не могу сказать, что полностью доволен тем, что мы показали сегодня. Мы смазали много бросков и сами сделали игру тяжёлой. У нас сейчас напряжённый график, поэтому мы должны сделать правильные выводы и двигаться дальше. Мы – ЦСКА, и в матчах с нами каждый соперник крайне мотивирован и выкладывается на 100%, показывает лучший баскетбол. Когда МБА-МАИ подобралась на одно очко, это стало своеобразным будильником, этот момент напомнил нам, что к игре нужно относиться серьёзнее, иначе нас могут наказать», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре ЦСКА 9 ноября сразится в Казани с УНИКСом. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде).

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