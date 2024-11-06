Тренер ЦСКА Пистиолис назвал момент в матче с МБА, пробудивший команду

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды над МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 83:67.

«Матч получился для нас крайне непростым. Не могу сказать, что полностью доволен тем, что мы показали сегодня. Мы смазали много бросков и сами сделали игру тяжёлой. У нас сейчас напряжённый график, поэтому мы должны сделать правильные выводы и двигаться дальше. Мы – ЦСКА, и в матчах с нами каждый соперник крайне мотивирован и выкладывается на 100%, показывает лучший баскетбол. Когда МБА-МАИ подобралась на одно очко, это стало своеобразным будильником, этот момент напомнил нам, что к игре нужно относиться серьёзнее, иначе нас могут наказать», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре ЦСКА 9 ноября сразится в Казани с УНИКСом. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде).