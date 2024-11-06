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Уэйли: «Локо» в матче с «Пармой» потерял фокус, мы не ответили на уровень интенсивности

Уэйли: «Локо» в матче с «Пармой» потерял фокус, мы не ответили на уровень интенсивности
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Форвард «Локомотива-Кубани» Айзея Уэйли дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (79:81).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 81
Парма
Пермь
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Емченко
Парма: Хэмилтон, Ильницкий, Хэмм, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Чебуркин, Фирсов, Захаров

«Мы создали большой отрыв в какой-то момент, но потом потеряли фокус. Думаю, это произошло от того, что мы не смогли правильно ответить на тот уровень интенсивности, который «Парма» нам предложила. Мы находимся в группе лидеров, поэтому каждый соперник пытается сыграть против нас как можно жёстче. И чтобы побеждать, нам надо играть ещё более агрессивно. Хорошо, что регулярный сезон будет идти ещё долго. У нас есть время исправить ошибки», — сказал Уэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Для краснодарцев это поражений стало третьим подряд. Пермяки же наоборот одержали третью победу кряду.

После этой встречи «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Парма» — на шестом.

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