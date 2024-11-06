Уэйли: «Локо» в матче с «Пармой» потерял фокус, мы не ответили на уровень интенсивности

Форвард «Локомотива-Кубани» Айзея Уэйли дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (79:81).

«Мы создали большой отрыв в какой-то момент, но потом потеряли фокус. Думаю, это произошло от того, что мы не смогли правильно ответить на тот уровень интенсивности, который «Парма» нам предложила. Мы находимся в группе лидеров, поэтому каждый соперник пытается сыграть против нас как можно жёстче. И чтобы побеждать, нам надо играть ещё более агрессивно. Хорошо, что регулярный сезон будет идти ещё долго. У нас есть время исправить ошибки», — сказал Уэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Для краснодарцев это поражений стало третьим подряд. Пермяки же наоборот одержали третью победу кряду.

После этой встречи «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Парма» — на шестом.