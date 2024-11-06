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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение от «Пармы»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение от «Пармы»
Андрей Ведищев
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий после третьего подряд поражения своих подопечных в текущем сезоне Единой лиги. «Локомотив-Кубань» проиграл пермской «Парме» со счётом 79:81.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 81
Парма
Пермь
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Емченко
Парма: Хэмилтон, Ильницкий, Хэмм, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Чебуркин, Фирсов, Захаров

«Мы не выполнили план на игру, невовремя сбились на индивидуальные действия. Во 2-й чевтерти превратили «+17» в «+5» и очень плохо начали 3-ю четверть. Потеряли концентрацию, дали «ПАРМЕ» понять, что они могут играть с нами на равных, что они и сделали.

В последних играх мы слишком мягко действуем в передней линии. На Мартюке сегодня сфолили всего один раз – это говорит о том, что не создаем достаточное давление под кольцом.

Это болезнь роста. Сначала мы проиграли двум лидерам, сегодня – команде, которая борется за плей-офф. А самое главное – мы не играем так, как хотим. В самый неподходящий момент сбиваемся на индивидуальную игру. Чемпионат длинный, нам нужно сделать выводы. Будем работать», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

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