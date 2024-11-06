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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань»
Евгений Пашутин
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал сенсационную победу над «Локомотивом-Кубань» в драматичном матче Единой лиги со счётом 81:79.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 81
Парма
Пермь
Локомотив-Кубань: Кливленд - 24, Джонсон - 16, Мартюк - 10, Емченко - 10, Ведищев - 7, Квитковских - 6, Миллер - 4, Елатонцев - 2, Темиров, Уэйли, Узинский, Ищенко
Парма: Хэмилтон - 29, Хэмм - 17, Нэвелс - 11, Шашков - 9, Захаров - 9, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Фирсов - 2, Ильницкий, Морозов, Тучков

«Поздравляю нашу команду, организацию, болельщиков – это большая победа для всех нас. «Локомотив» здорово начал сезон, у них длинный ростер, сильные игроки. Нашей главной задачей на матч было контролировать ритм, потому что ввязываться в быстрый обмен атаками с таким соперником опасно.

Мы смогли умно сыграть в нападении. Знали, что «Локомотив» играет умную защиту, и я говорил игрокам: «Ищите варианты. Если рядом с вами два игрока, то где-то игрока нет». И у нас получалось в важные моменты находить свободу.

Очень важным стало то, что мы выиграли подбор – 39:35. «Локо» под щитами доминирует даже над такими командами, как ЦСКА и «Зенит». Но ребята боролись до конца, дотерпели. При «–17» во второй четверти очень удачно вышли ребята со скамейки. Мы перешли на игру большим составом, где-то пожертвовали нападением, но смогли остановить атаку соперника.

«Локомотиву» желаю побед, они находятся на правильном пути. Удачи Андрею Ведищеву на его тренерском пути. Мы работали вместе, я знаю, насколько он увлечён своим проектом. Пусть они достигнут своих целей, а мы – своих», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

«Локомотив-Кубань» потерпел уже третье подряд поражение в этом сезоне Единой лиги.

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