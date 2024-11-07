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Защитник «Локомотива» Миллер: я пижоню во время матчей, это часть моего образа

Защитник «Локомотива» Миллер: я пижоню во время матчей, это часть моего образа
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Баскетболист «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер ответил на вопрос, почему постоянно улыбается на паркете во время матчей.

«Это часть моего образа. Я называю это swagger — пижонство. Можно сказать, пижоню таким способом. Показываю, что я расслаблен и не дам никому вывести меня из этого состояния», — сказал Миллер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Патрик Миллер стал игроком «Локомотива» по ходу минувшего сезона. В нынешнем розыгрыше он стал лидером команды и является лучшим по очкам, передачам и эффективности. Он набирает 14,2 очка и 5,5 передачи в среднем за встречу при показателе эффективности 19,0.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет против казахстанской «Астаны». Встреча состоится 10 ноября. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Читайте полное интервью защитника «Локомотива-Кубань» Патрика Миллера на «Чемпионате».
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