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Американский баскетболист «Локомотива» Миллер: Краснодар всё больше становится домом

Американский баскетболист «Локомотива» Миллер: Краснодар всё больше становится домом
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Защитник «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился впечатлениями о пребывании в России.

«Страна отличная! С тех пор как я сюда приехал под конец прошлого сезона, я вижу в России только плюсы. Особенно теперь, когда моя семья тоже тут. Они со мной, и я счастлив. Поначалу им было сложновато. Жена постоянно жаловалась на дорожное движение, но постепенно привыкла.

Сын посещает все наши домашние матчи, две мои дочери ходят в школу, так что Краснодар всё больше становится нашим домом. Тем более что мы живём в коттеджном посёлке, где, как я думаю, проще наслаждаться жизнью, нежели в квартире.

Погода? Да нормальная в России погода. По крайней мере для меня — парня из Чикаго. И уж точно не в Краснодаре жаловаться на погоду. Я себе тут даже ещё зимнюю куртку не успел купить, потому что не было необходимости», — сказал Миллер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью защитника «Локомотива-Кубань» Патрика Миллера на «Чемпионате».
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