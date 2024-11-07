Американец Миллер: переход в российскую команду был сложным решением из-за геополитики

Американский баскетболист «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер признался, что решение перейти в российскую команды было сложным.

«Это было сложное решение. Я ведь человек семейный, а тут вот эти все дела с геополитикой. У меня был очень непростой разговор с семьёй. В чём-то помогло то, что меня поначалу пригласили совсем на чуть-чуть — на концовку сезона. Решили, что я поеду, посмотрю на всё своими глазами и расскажу семье, как тут в России.

Летом при продлении контракта вообще не сомневался. После того как мы заняли четвёртое место, у меня было огромное желание начать заново и доказать всем, что наша команда способна на гораздо большее. Я в «Локо» для того, чтобы выиграть чемпионат. И я доволен, что мы так сильно начали сезон — выиграли девять стартовых матчей», — сказал Миллер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью защитника «Локомотива-Кубань» Патрика Миллера на «Чемпионате».