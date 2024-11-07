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Баскетболист «Локомотива» Миллер назвал самого принципиального соперника в Единой лиге

Баскетболист «Локомотива» Миллер назвал самого принципиального соперника в Единой лиге
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Защитник «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер ответил на вопрос, кто является для него самым принципиальным соперником в Единой лиге ВТБ.

«Персонально сложно сказать. На самом деле я полностью выкладываюсь против любого соперника. И кто бы ни взялся меня опекать — я выдам все 100 моих процентов. Если говорить о принципиальных соперниках, то ещё недавно я бы без сомнений ответил, что УНИКС. Они, наверное, и сейчас для нас самые принципиальные соперники. Но думаю, что понемножку этот статус переходит к ЦСКА. Ведь мы хотим стать чемпионами. А значит, надо свергнуть предыдущего чемпиона», — сказал Миллер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Патрик Миллер стал игроком «Локомотива» по ходу минувшего сезона. В нынешнем розыгрыше он стал лидером команды и является лучшим по очкам, передачам и эффективности. Он набирает 14,2 очка и делает 5,5 передачи в среднем за встречу при показателе эффективности 19,0.

Читайте полное интервью защитника «Локомотива-Кубань» Патрика Миллера на «Чемпионате».
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