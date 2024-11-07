Еврокубок: результаты матчей 6 ноября, турнирная таблица

В среду, 6 ноября, состоялся игровой день 7-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок, результаты матчей 6 ноября:

«Тюрк Телеком» – У-БТ – 99:80;

«Лиеткабелис» – «Гамбург Тауэрс» – 91:68;

«Цедевита-Олимпия» – «Бурк» – 83:90;

«Арис» – «Валенсия» – 59:63;

«Хапоэль» Иерусалим – «Умана Рейер» – 94:66;

«Будучность» – «Ратиофарм Ульм» – 105:100 (ОТ);

«Гран Канария» – «Вулвз» – 66:68.

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.