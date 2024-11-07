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Еврокубок: результаты матчей 6 ноября, турнирная таблица

Еврокубок: результаты матчей 6 ноября, турнирная таблица
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В среду, 6 ноября, состоялся игровой день 7-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Еврокубок, результаты матчей 6 ноября:

«Тюрк Телеком» – У-БТ – 99:80;
«Лиеткабелис» – «Гамбург Тауэрс» – 91:68;
«Цедевита-Олимпия» – «Бурк» – 83:90;
«Арис» – «Валенсия» – 59:63;
«Хапоэль» Иерусалим – «Умана Рейер» – 94:66;
«Будучность» – «Ратиофарм Ульм» – 105:100 (ОТ);
«Гран Канария» – «Вулвз» – 66:68.

Еврокубок . Группа B. 7-й тур
06 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
99 : 80
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Еврокубок . Группа B. 7-й тур
06 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
91 : 68
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Еврокубок . Группа B. 7-й тур
06 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Окончен
83 : 90
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Еврокубок . Группа B. 7-й тур
06 ноября 2024, среда. 21:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Окончен
59 : 63
Валенсия
Валенсия, Испания
Еврокубок . Группа B. 7-й тур
06 ноября 2024, среда. 21:00 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Окончен
94 : 66
Умана Рейер
Венеция, Италия
Еврокубок . Группа A. 7-й тур
06 ноября 2024, среда. 21:45 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Окончен
105 : 100
ОТ
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Еврокубок . Группа A. 7-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Окончен
66 : 68
Вулвз
Вильнюс, Литва

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

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