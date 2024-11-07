Леброн Джеймс достиг юбилейного порога, став шестым в истории по этому показателю

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 22:19 в пользу домашней команды.

Примечательно, что этот матч стал 1500-м по счёту в карьере лёгкого форварда и лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса. Таким образом, Джеймс стал шестым в истории, кто достиг этого порога.

Достижение Леброна Джеймса Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в этом списке также находятся Джон Стоктон и Дирк Новицки, на счету которых 1504 и 1522 матча соответственно. В топ-3 расположились Винс Картер (1541), Карим Абдул-Джаббар (1560) и Роберт Пэриш (1611).