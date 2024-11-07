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Никола Йокич в шутливом настроении вышел разминаться перед матчем НБА

Никола Йокич в шутливом настроении вышел разминаться перед матчем НБА
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 16:9 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
3-я четверть
93 : 92
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Уэстбрук, Тайсон, Джордан, Уотсон, Шарич, Йокич, Джонс, Ннаджи, Александер, Пикетт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Леонс, Уиггинс, Уоллес, Митчелл

Перед разминкой центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич устроил забавные соревнования на скорость со своим товарищем по команде, защитником Кристианом Брауном, что вызвало комичный эффект.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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