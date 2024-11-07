Никола Йокич в шутливом настроении вышел разминаться перед матчем НБА

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 16:9 в пользу гостевой команды.

Перед разминкой центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич устроил забавные соревнования на скорость со своим товарищем по команде, защитником Кристианом Брауном, что вызвало комичный эффект.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».

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