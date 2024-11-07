Брэндон Миллер стал автором победного попадания под сирену в матче «Шарлотт» — «Детройт»

Сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Детройт Пистонс». Игра завершилась со счётом 108:107 в пользу домашней команды.

Примечательно, что лёгкий форвард «Шарлотт» Брэндон Миллер стал автором победного попадания под сирену после того, как тяжёлый форвард Грант Уильямс смазал трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Майлз Бриджес. На его счету 27 очков, семь подборов и две передачи. Разыгрывающий Ламело Болл добавил 25 очков и восемь передач.