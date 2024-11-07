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Брэндон Миллер стал автором победного попадания под сирену в матче «Шарлотт» — «Детройт»

Брэндон Миллер стал автором победного попадания под сирену в матче «Шарлотт» — «Детройт»
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Сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Детройт Пистонс». Игра завершилась со счётом 108:107 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
108 : 107
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 27, Болл - 25, Миллер - 19, Уильямс - 12, Мартин - 7, Гибсон - 7, Диабате - 4, Манн - 4, Салон - 3, Смит, Грин, Мицич, Симпсон, Роден, Карри
Детройт Пистонс: Айви - 21, Каннингем - 20, Харрис - 14, Рид - 13, Хардуэй-младший - 13, Холланд - 8, Фонтеккио - 7, Стюарт - 6, Бисли - 5, Дюрен, Мур, Сассер

Примечательно, что лёгкий форвард «Шарлотт» Брэндон Миллер стал автором победного попадания под сирену после того, как тяжёлый форвард Грант Уильямс смазал трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Майлз Бриджес. На его счету 27 очков, семь подборов и две передачи. Разыгрывающий Ламело Болл добавил 25 очков и восемь передач.

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