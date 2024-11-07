Виктор Вембаньяма оформил невероятный блок-шот и рухнул на площадку

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт на табло — 104:80 в пользу домашней команды.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в середине первой четверти стал автором эффектного момента, поставив в быстром отрыве блок-шот защитнику «Хьюстона» Джейлену Грину. После чего француз оказался на паркете.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.