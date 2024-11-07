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Виктор Вембаньяма оформил невероятный блок-шот и рухнул на площадку

Виктор Вембаньяма оформил невероятный блок-шот и рухнул на площадку
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт на табло — 104:80 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
127 : 100
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Грин - 21, Ванвлит - 21, Шенгюн - 16, Смит II - 12, Исон - 12, Ландейл - 11, Брукс - 10, Томпсон - 8, Шеппард - 5, Грин - 5, Уитмор - 4, Тэйт - 2, Холидей, Маквей
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 15, Шампани - 13, Джонсон - 10, Пол - 10, Брэнэм - 10, Мамукелашвили - 10, Коллинс - 6, Бэсси - 6, Касл - 5, Уэсли - 5, Сиссоко - 5, Дюк - 3, Барнс - 2, Миникс, Ингрэм

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в середине первой четверти стал автором эффектного момента, поставив в быстром отрыве блок-шот защитнику «Хьюстона» Джейлену Грину. После чего француз оказался на паркете.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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