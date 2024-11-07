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Леброн Джеймс показал унизительный жест в адрес Джа Моранта после успешного попадания

Леброн Джеймс показал унизительный жест в адрес Джа Моранта после успешного попадания
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 95:81 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 20, Морант - 20, Джексон - 20, Пиппен Мл. - 14, Ларэвиа - 13, Альдама - 11, Хафф - 11, Иди - 8, Кеннард - 6, Кларк - 6, Кавамура - 2, Каслтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Ривз - 19, Реддиш - 15, Расселл - 12, Хэйс - 8, Кристи - 8, Винсент - 6, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко - 2

В концовке второй четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал два очка в трёхсекундной зоне с сопротивлением защитника «Мемфиса» Джа Морант. После чего Джеймс показал жест «слишком маленький», намекая на неспособность оппонента отзащищаться.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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