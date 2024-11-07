Леброн Джеймс показал унизительный жест в адрес Джа Моранта после успешного попадания

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 95:81 в пользу домашней команды.

В концовке второй четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал два очка в трёхсекундной зоне с сопротивлением защитника «Мемфиса» Джа Морант. После чего Джеймс показал жест «слишком маленький», намекая на неспособность оппонента отзащищаться.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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