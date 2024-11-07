27 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть в гостях «Бостон»

В ночь с 6 на 7 ноября мск на паркете арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 118:112.

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