27 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть в гостях «Бостон»
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В ночь с 6 на 7 ноября мск на паркете арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 118:112.
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Уайт - 26, Притчард - 16, Кета - 14, Хорфорд - 10, Холидэй - 6, Хозер - 6, Корнет - 2, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Хилд - 16, Уиггинс - 16, Андерсон - 11, Куминга - 10, Муди - 9, Грин - 9, Джексон-Дэвис - 8, Пэйтон II - 6, Луни - 6, Сантос, Уотерс III, Спенсер
Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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