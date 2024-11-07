39 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Мемфисом»
Поделиться
В ночь с 6 на 7 ноября мск на паркете «ФедЭксФорума» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 131:114.
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 20, Морант - 20, Джексон - 20, Пиппен Мл. - 14, Ларэвиа - 13, Альдама - 11, Хафф - 11, Иди - 8, Кеннард - 6, Кларк - 6, Кавамура - 2, Каслтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Ривз - 19, Реддиш - 15, Расселл - 12, Хэйс - 8, Кристи - 8, Винсент - 6, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко - 2
Комментарии
- 7 ноября 2024
-
06:27
-
06:27
-
06:10
-
05:53
-
05:49
-
05:43
-
05:19
-
04:32
-
01:04
- 6 ноября 2024
-
23:40
-
23:00
-
23:00
-
22:23
-
22:19
-
22:06
-
21:51
-
20:53
-
20:47
-
19:27
-
19:07
-
18:57
-
18:05
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:52
-
16:40
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:24
-
15:12
-
15:00
-
14:33
-
14:30