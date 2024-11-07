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Мемфис Гриззлиз — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 7 ноября 2024, счет 131:114, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

39 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Мемфисом»
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В ночь с 6 на 7 ноября мск на паркете «ФедЭксФорума» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 131:114.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 20, Морант - 20, Джексон - 20, Пиппен Мл. - 14, Ларэвиа - 13, Альдама - 11, Хафф - 11, Иди - 8, Кеннард - 6, Кларк - 6, Кавамура - 2, Каслтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Ривз - 19, Реддиш - 15, Расселл - 12, Хэйс - 8, Кристи - 8, Винсент - 6, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко - 2
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