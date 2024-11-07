39 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Мемфисом»

В ночь с 6 на 7 ноября мск на паркете «ФедЭксФорума» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 131:114.