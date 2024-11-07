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«Кливленд» на старте сезона НБА имеет рекорд 9-0. Это лучший показатель в истории клуба

«Кливленд» на старте сезона НБА имеет рекорд 9-0. Это лучший показатель в истории клуба
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Сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Кливленд Кавальерс». Игра завершилась со счётом 131:122 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
122 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 29, Альварадо - 27, Ингрэм - 20, Бостон - 14, Грин - 11, Мисси - 10, Хоукинс - 7, Робинсон-Эрл - 4, Кэйн, Тайс, Ривз, Ноуэлл, Джемисон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, ЛеВерт - 16, Аллен - 16, Мобли - 15, Гарлэнд - 14, Джером - 11, Меррилл - 9, Ньянг - 9, Окоро - 7, Портер - 5, Томпсон, Тор, Тайсон, Траверс

Примечательно, что это девятая победа кряду для «Кливленда» на старте регулярного чемпионата. Более того, это лучший показатель в истории «Кавальерс».

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал атакующий защитник Донован Митчелл. На его счету 29 очков, четыре подбора и три передачи. Тем временем центровой Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

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