«Кливленд» на старте сезона НБА имеет рекорд 9-0. Это лучший показатель в истории клуба

Сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Кливленд Кавальерс». Игра завершилась со счётом 131:122 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что это девятая победа кряду для «Кливленда» на старте регулярного чемпионата. Более того, это лучший показатель в истории «Кавальерс».

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал атакующий защитник Донован Митчелл. На его счету 29 очков, четыре подбора и три передачи. Тем временем центровой Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.