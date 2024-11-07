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Карри бурно отпраздновал ключевое попадание партнёра по команде в матче с «Бостоном»

Карри бурно отпраздновал ключевое попадание партнёра по команде в матче с «Бостоном»
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Сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 118:112 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Уайт - 26, Притчард - 16, Кета - 14, Хорфорд - 10, Холидэй - 6, Хозер - 6, Корнет - 2, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Хилд - 16, Уиггинс - 16, Андерсон - 11, Куминга - 10, Муди - 9, Грин - 9, Джексон-Дэвис - 8, Пэйтон II - 6, Луни - 6, Сантос, Уотерс III, Спенсер

За 46 секунд до конца основного времени защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд реализовал трёхочковый бросок, сделав счёт 111:104. После чего разыгрывающий Стефен Карри эмоционально отпраздновал ключевые действия партнёра по команде.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал Карри. На его счету 27 очков, девять передач и семь подборов. Эндрю Уиггинс и Хилд, в свою очередь, добавили по 16 очков каждый.

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