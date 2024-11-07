Карри бурно отпраздновал ключевое попадание партнёра по команде в матче с «Бостоном»

Сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 118:112 в пользу гостевой команды.

За 46 секунд до конца основного времени защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд реализовал трёхочковый бросок, сделав счёт 111:104. После чего разыгрывающий Стефен Карри эмоционально отпраздновал ключевые действия партнёра по команде.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал Карри. На его счету 27 очков, девять передач и семь подборов. Эндрю Уиггинс и Хилд, в свою очередь, добавили по 16 очков каждый.