Дабл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» победить «Чикаго»

В ночь с 6 на 7 ноября мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Чикаго Буллз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:99.

Словенский разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл — на его счету 27 набранных очков и 13 результативных передач, а также семь подборов. Дабл-дабл и в активе черногорца Николы Вучевича («Чикаго») — 14 очков, 10 подборов и три передачи.

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