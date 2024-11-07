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Даллас Маверикс — Чикаго Буллз, результат матча 7 ноября 2024, счет 119:99, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Дабл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» победить «Чикаго»
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В ночь с 6 на 7 ноября мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Чикаго Буллз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:99.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
119 : 99
Чикаго Буллз
Чикаго
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Ирвинг - 17, Гэффорд - 17, Томпсон - 13, Харди - 11, Маршалл - 8, Гримс - 7, Проспер - 6, Пауэлл - 5, Гортман - 3, Динвидди - 3, Уильямс - 2, Эдвардс, Моррис
Чикаго Буллз: Вучевич - 14, Бузелис - 13, Гидди - 10, Терри - 10, Уайт - 8, Филлипс - 8, Хортон-Такер - 8, Уильямс - 8, Дуарте - 7, Досунму - 6, Картер - 5, Смит - 2, Крэйг

Словенский разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл — на его счету 27 набранных очков и 13 результативных передач, а также семь подборов. Дабл-дабл и в активе черногорца Николы Вучевича («Чикаго») — 14 очков, 10 подборов и три передачи.

Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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