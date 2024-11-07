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Денвер Наггетс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 7 ноября 2024, счет 124:122, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» нанести «Оклахоме» первое поражение в сезоне
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В ночь с 6 на 7 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки одержали победу со счётом 124:122.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
124 : 122
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 29, Браун - 24, Портер - 24, Йокич - 23, Уотсон - 10, Строутер - 9, Ннаджи - 3, Тайсон - 2, Джордан, Шарич, Джонс, Александер, Пикетт
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 29, Гилджес-Александер - 28, Холмгрен - 15, Уиггинс - 13, Дорт - 11, Джо - 11, Дженг - 6, Уоллес - 4, Митчелл - 3, Карузо - 2, Джонс, Леонс

В составе «Денвера» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 22 набранных очка, 18 подборов и 15 результативных передач.

«Оклахома» потерпела первое поражение в текущем сезоне НБА после семи стартовых побед подряд и утратила лидерство в Западной конференции, пропустив вперёд «Голден Стэйт». «Денвер» выиграл в третий раз кряду и поднялся на шестую строчку Запада — в зону основного плей-офф.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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Новости. Баскетбол
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