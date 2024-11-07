Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» нанести «Оклахоме» первое поражение в сезоне

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 6 на 7 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки одержали победу со счётом 124:122.

В составе «Денвера» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 22 набранных очка, 18 подборов и 15 результативных передач.

«Оклахома» потерпела первое поражение в текущем сезоне НБА после семи стартовых побед подряд и утратила лидерство в Западной конференции, пропустив вперёд «Голден Стэйт». «Денвер» выиграл в третий раз кряду и поднялся на шестую строчку Запада — в зону основного плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.