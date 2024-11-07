«Они не верили в меня». Сын легенды НБА неодобрительно отозвался о «Лейкерс» после матча

Сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 131:114 в пользу домашней команды.

Защитник «Мемфиса» Скотти Пиппен-младший, набравший 14 очков, после встречи высказался о своей мотивации. Примечательно, что в прошлом году «Лейкерс» отчислили баскетболиста.

— Сегодня вечером у тебя была дополнительная мотивация, так как ты играешь против своей бывшей команды.

— Они явно не верили в меня. Поэтому я выхожу на площадку и выкладываюсь по полной, — сказал Пиппен-младший в послематчевом интервью.

Скотти Пиппен-младший — сын легендарного форварда Скотти Пиппена, который стал шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз». Пиппен также является членом Зала славы баскетбола.