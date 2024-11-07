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«Они не верили в меня». Сын легенды НБА неодобрительно отозвался о «Лейкерс» после матча

«Они не верили в меня». Сын легенды НБА неодобрительно отозвался о «Лейкерс» после матча
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Сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 131:114 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 20, Морант - 20, Джексон - 20, Пиппен Мл. - 14, Ларэвиа - 13, Альдама - 11, Хафф - 11, Иди - 8, Кеннард - 6, Кларк - 6, Кавамура - 2, Каслтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Ривз - 19, Реддиш - 15, Расселл - 12, Хэйс - 8, Кристи - 8, Винсент - 6, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко - 2

Защитник «Мемфиса» Скотти Пиппен-младший, набравший 14 очков, после встречи высказался о своей мотивации. Примечательно, что в прошлом году «Лейкерс» отчислили баскетболиста.

— Сегодня вечером у тебя была дополнительная мотивация, так как ты играешь против своей бывшей команды.
— Они явно не верили в меня. Поэтому я выхожу на площадку и выкладываюсь по полной, — сказал Пиппен-младший в послематчевом интервью.

Скотти Пиппен-младший — сын легендарного форварда Скотти Пиппена, который стал шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз». Пиппен также является членом Зала славы баскетбола.

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