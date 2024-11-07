Джа Морант признался в антипатии к «Лейкерс» после матча

Сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 131:114 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант высказался о сопернике, признавшись, что команда Джей Джей Редика ему не нравится.

«Они мне не по душе — они мне не нравятся», — сказал Морант в послематчевом интервью.

Примечательно, что в концовке второй четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс показал жест «слишком маленький», намекая на неспособность Джа отзащищаться.