Редик: Леброну почти 40 лет, он справляется с самой сложной задачей в «Лейкерс»

Сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 131:114 в пользу домашней команды.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик после встречи высказался об игре лёгкого форварда и лидера команды Леброна Джеймса, который отметился 39 набранными очками и семью подборами.

«Ему почти 40 лет, и он справляется с самой сложной задачей в нашей команде», — приводит слова Редика североамериканский журналист и клубный обозреватель Хоби Прайс в своей социальной сети.