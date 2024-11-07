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Редик: Леброну почти 40 лет, он справляется с самой сложной задачей в «Лейкерс»

Редик: Леброну почти 40 лет, он справляется с самой сложной задачей в «Лейкерс»
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Сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 131:114 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 20, Морант - 20, Джексон - 20, Пиппен Мл. - 14, Ларэвиа - 13, Альдама - 11, Хафф - 11, Иди - 8, Кеннард - 6, Кларк - 6, Кавамура - 2, Каслтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Ривз - 19, Реддиш - 15, Расселл - 12, Хэйс - 8, Кристи - 8, Винсент - 6, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко - 2

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик после встречи высказался об игре лёгкого форварда и лидера команды Леброна Джеймса, который отметился 39 набранными очками и семью подборами.

«Ему почти 40 лет, и он справляется с самой сложной задачей в нашей команде», — приводит слова Редика североамериканский журналист и клубный обозреватель Хоби Прайс в своей социальной сети.

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