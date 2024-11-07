В ночь с 6 на 7 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 7 ноября:

«Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик» — 118:111.

«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» — 108:107.

«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 121:116.

«Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 112:118.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Кливленд Кавальерс» — 122:131.

«Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 127:100.

«Мемфис Гриззлиз» —«Лос-Анджелес Лейкерс» — 131:114.

«Даллас Маверикс» — «Чикаго Буллз» — 119:99.

«Финикс Санз» — «Майами Хит» — 115:112.

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 124:122.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс» — матч продолжается .

. «Сакраменто Кингз» — «Торонто Рэпторс» — матч продолжается.

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