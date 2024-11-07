Все результаты игрового дня НБА 7 ноября
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В ночь с 6 на 7 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 7 ноября:
- «Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик» — 118:111.
- «Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» — 108:107.
- «Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 121:116.
- «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 112:118.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Кливленд Кавальерс» — 122:131.
- «Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 127:100.
- «Мемфис Гриззлиз» —«Лос-Анджелес Лейкерс» — 131:114.
- «Даллас Маверикс» — «Чикаго Буллз» — 119:99.
- «Финикс Санз» — «Майами Хит» — 115:112.
- «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 124:122.
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс» — матч продолжается.
- «Сакраменто Кингз» — «Торонто Рэпторс» — матч продолжается.
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
118 : 111
Орландо Мэджик
Орландо
Индиана Пэйсерс: Матурин - 20, Халибёртон - 17, Уокер - 17, Тёрнер - 17, Сиакам - 17, Макконнелл - 15, Шиппард - 6, Нембард - 5, Топпин - 4, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Орландо Мэджик: Вагнер - 28, Саггс - 15, Вагнер - 14, Колдуэлл-Поуп - 13, Блэк - 12, Битадзе - 10, Айзек - 9, Харрис - 5, Да Силва - 5, Хьюстан, Джозеф, Ховард, Энтони
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
108 : 107
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 27, Болл - 25, Миллер - 19, Уильямс - 12, Мартин - 7, Гибсон - 7, Диабате - 4, Манн - 4, Салон - 3, Смит, Грин, Мицич, Симпсон, Роден, Карри
Детройт Пистонс: Айви - 21, Каннингем - 20, Харрис - 14, Рид - 13, Хардуэй-младший - 13, Холланд - 8, Фонтеккио - 7, Стюарт - 6, Бисли - 5, Дюрен, Мур, Сассер
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
121 : 116
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Рисашер - 33, Джонсон - 23, Янг - 23, Капела - 18, Мэтьюз - 9, Уоллес - 7, Дэниэлс - 6, Оконгву - 2, Родди, Гуйе, Нэнс
Нью-Йорк Никс: Таунс - 34, Брансон - 21, Макбрайд - 16, Ануноби - 15, Харт - 14, Бриджес - 10, Колек - 6, Топпин, Дадье, Симс, Райан, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Уайт - 26, Притчард - 16, Кета - 14, Хорфорд - 10, Холидэй - 6, Хозер - 6, Корнет - 2, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Хилд - 16, Уиггинс - 16, Андерсон - 11, Куминга - 10, Муди - 9, Грин - 9, Джексон-Дэвис - 8, Пэйтон II - 6, Луни - 6, Сантос, Уотерс III, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
122 : 131
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 29, Альварадо - 27, Ингрэм - 20, Бостон - 14, Грин - 11, Мисси - 10, Хоукинс - 7, Робинсон-Эрл - 4, Кэйн, Тайс, Ривз, Ноуэлл, Джемисон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, ЛеВерт - 16, Аллен - 16, Мобли - 15, Гарлэнд - 14, Джером - 11, Меррилл - 9, Ньянг - 9, Окоро - 7, Портер - 5, Томпсон, Тор, Тайсон, Траверс
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
127 : 100
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Грин - 21, Ванвлит - 21, Шенгюн - 16, Смит II - 12, Исон - 12, Ландейл - 11, Брукс - 10, Томпсон - 8, Шеппард - 5, Грин - 5, Уитмор - 4, Тэйт - 2, Холидей, Маквей
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 15, Шампани - 13, Джонсон - 10, Пол - 10, Брэнэм - 10, Мамукелашвили - 10, Коллинс - 6, Бэсси - 6, Касл - 5, Уэсли - 5, Сиссоко - 5, Дюк - 3, Барнс - 2, Миникс, Ингрэм
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 20, Морант - 20, Джексон - 20, Пиппен Мл. - 14, Ларэвиа - 13, Альдама - 11, Хафф - 11, Иди - 8, Кеннард - 6, Кларк - 6, Кавамура - 2, Каслтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Ривз - 19, Реддиш - 15, Расселл - 12, Хэйс - 8, Кристи - 8, Винсент - 6, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко - 2
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
119 : 99
Чикаго Буллз
Чикаго
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Ирвинг - 17, Гэффорд - 17, Томпсон - 13, Харди - 11, Маршалл - 8, Гримс - 7, Проспер - 6, Пауэлл - 5, Гортман - 3, Динвидди - 3, Уильямс - 2, Эдвардс, Моррис
Чикаго Буллз: Вучевич - 14, Бузелис - 13, Гидди - 10, Терри - 10, Уайт - 8, Филлипс - 8, Хортон-Такер - 8, Уильямс - 8, Дуарте - 7, Досунму - 6, Картер - 5, Смит - 2, Крэйг
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 112
Майами Хит
Майами
Финикс Санз: Дюрант - 32, Букер - 22, Нуркич - 20, Аллен - 12, Данн - 7, Бил - 7, О'Нил - 6, Джонс - 5, Пламли - 4, Окоги, Игодаро, Ли, Бол, Моррис
Майами Хит: Хироу - 28, Хайсмит - 19, Батлер - 15, Адебайо - 12, Робинсон - 9, Розир - 7, Уэр - 7, Ларссон - 6, Бёркс - 5, Йович - 4, Ричардсон, Жакез-мл., Смит, Брайант, Лав
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
124 : 122
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 29, Браун - 24, Портер - 24, Йокич - 23, Уотсон - 10, Строутер - 9, Ннаджи - 3, Тайсон - 2, Джордан, Шарич, Джонс, Александер, Пикетт
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 29, Гилджес-Александер - 28, Холмгрен - 15, Уиггинс - 13, Дорт - 11, Джо - 11, Дженг - 6, Уоллес - 4, Митчелл - 3, Карузо - 2, Джонс, Леонс
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
4-я четверть
103 : 81
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Клипперс: Харден, Хиланд, Коффи, Данн, Миллер, Мэнн, Браун, Джонс, Пауэлл, Батюм, Зубац, Джонс, Портер
Филадельфия Сиксерс: Джексон, Макси, Мартин, Драммонд, Лоури, Джордж, Убре, Каунсил, Мартин, Маккейн, Гордон, Ябуселе, Бона
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
122 : 107
Торонто Рэпторс
Торонто
Сакраменто Кингз: Монк, Маклафлин, Фокс, Макдермотт, Хаертер, Дерозан, Сабонис, Мюррэй, Джонс, Джонс, Эллис, Лень, Лайлз
Торонто Рэпторс: Дик, Могбо, Барретт, Уолтер, Пёлтль, Шид, Фернанду, Буше, Агбаджи, Митчелл, Баттл
Видео: Игроки «Детройт Пистонс» добирались на игру НБА в метро
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