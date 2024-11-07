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Домантас Сабонис стал автором уникального трипл-дабла в истории НБА

Домантас Сабонис стал автором уникального трипл-дабла в истории НБА
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Центровой и один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 122:107.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
122 : 107
Торонто Рэпторс
Торонто
Сакраменто Кингз: Дерозан - 27, Мюррэй - 22, Фокс - 21, Сабонис - 17, Монк - 13, Хаертер - 11, Эллис - 8, Лень - 3, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Лайлз
Торонто Рэпторс: Барретт - 23, Митчелл - 20, Буше - 17, Агбаджи - 12, Пёлтль - 10, Дик - 7, Баттл - 6, Могбо - 5, Шид - 5, Уолтер - 2, Темпл, Фернанду

Сабонис провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 17 очков (6 из 6 с игры, 5 из 5 — штрафные), сделав 13 результативных передач, 11 подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+16».

Таким образом, 28-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, кому удалось оформить трипл-дабл без промахов с игры и совершённых потерь.

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