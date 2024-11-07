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Джимми Батлер совершил ряд странных действий, пытаясь сравнять счёт в матче с «Финиксом»

Джимми Батлер совершил ряд странных действий, пытаясь сравнять счёт в матче с «Финиксом»
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Сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 115:112 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 112
Майами Хит
Майами
Финикс Санз: Дюрант - 32, Букер - 22, Нуркич - 20, Аллен - 12, Данн - 7, Бил - 7, О'Нил - 6, Джонс - 5, Пламли - 4, Окоги, Игодаро, Ли, Бол, Моррис
Майами Хит: Хироу - 28, Хайсмит - 19, Батлер - 15, Адебайо - 12, Робинсон - 9, Розир - 7, Уэр - 7, Ларссон - 6, Бёркс - 5, Йович - 4, Ричардсон, Жакез-мл., Смит, Брайант, Лав

Лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер при финальном счёте на последних секундах отметился необычными действиями, пытаясь сравнять счёт в матче. Как итог, Батлер совершил досадную потерю.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Кевин Дюрант. На его счету 32 очка, восемь подборов и три передачи. Защитник Девин Букер добавил 22 очка и девять передач.

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