Джимми Батлер совершил ряд странных действий, пытаясь сравнять счёт в матче с «Финиксом»

Сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 115:112 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер при финальном счёте на последних секундах отметился необычными действиями, пытаясь сравнять счёт в матче. Как итог, Батлер совершил досадную потерю.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Кевин Дюрант. На его счету 32 очка, восемь подборов и три передачи. Защитник Девин Букер добавил 22 очка и девять передач.