Фанаты «Бостона» освистали тренера «Голден Стэйт» Стива Керра

Фанаты баскетбольной команды «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» во время представления составов освистали главного тренера «воинов» Стива Керра.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, Керр — главный тренер не только «Голден Стэйт», но и сборной США, которая этим летом выиграла золото на Олимпийских играх в Париже.

По мнению многих экспертов и фанатов, 59-летний специалист не делал ставку на форварда Джейсона Тейтума, который в прошлом сезоне привёл «Бостон» к первому за 16 лет чемпионству в НБА.