Фанаты «Бостона» освистали тренера «Голден Стэйт» Стива Керра
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Фанаты баскетбольной команды «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» во время представления составов освистали главного тренера «воинов» Стива Керра.
Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, Керр — главный тренер не только «Голден Стэйт», но и сборной США, которая этим летом выиграла золото на Олимпийских играх в Париже.
По мнению многих экспертов и фанатов, 59-летний специалист не делал ставку на форварда Джейсона Тейтума, который в прошлом сезоне привёл «Бостон» к первому за 16 лет чемпионству в НБА.
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Уайт - 26, Притчард - 16, Кета - 14, Хорфорд - 10, Холидэй - 6, Хозер - 6, Корнет - 2, Браун, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Хилд - 16, Уиггинс - 16, Андерсон - 11, Куминга - 10, Муди - 9, Грин - 9, Джексон-Дэвис - 8, Пэйтон II - 6, Луни - 6, Сантос, Уотерс III, Спенсер
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