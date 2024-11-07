Дрэймонд Грин охладил публику Бостона удачным броском в важный момент матча

Сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 118:112 в пользу гостевой команды.

За 11 секунд до конца основного времени при счёте 115:112 в пользу его команды тяжёлый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин реализовал штрафной бросок. Затем он приложил палец к губам, призывая местных болельщиков к тишине.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал Карри. На его счету 27 очков, девять передач и семь подборов. Эндрю Уиггинс и Хилд, в свою очередь, добавили по 16 очков каждый.