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«Идите-ка вы все домой!» Звезда НБА обратился к болельщикам соперника после победы

«Идите-ка вы все домой!» Звезда НБА обратился к болельщикам соперника после победы
Аудио-версия:
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Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг после победы над «Нью-Йорк Никс» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации пожелал всем болельщикам соперника быстрее покинуть арену.

«Я надеюсь, что все эти болельщики «Никс» очень быстро найдут дорогу к выходу… Буу. Идите-ка вы все домой!» — сказал Янг в послематчевом интервью.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Атланта» на домашнем паркете обыграла «Нью-Йорк» со счётом 121:116. В составе «ястребов» самым результативным игроком стал первый номер драфта 2024 года Закари Рисашер, набравший 33 очка, сделавший семь подборов и три передачи. Янг же отметился 23 очками, шестью подборами и 10 передачами, тем самым оформив дабл-дабл.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
121 : 116
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Рисашер - 33, Джонсон - 23, Янг - 23, Капела - 18, Мэтьюз - 9, Уоллес - 7, Дэниэлс - 6, Оконгву - 2, Бафкин, Гуйе, Родди, Нэнс
Нью-Йорк Никс: Таунс - 34, Брансон - 21, Макбрайд - 16, Ануноби - 15, Харт - 14, Бриджес - 10, Колек - 6, Топпин, Дадье, Симс, Райан, Хукпорти
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