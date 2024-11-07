«Идите-ка вы все домой!» Звезда НБА обратился к болельщикам соперника после победы

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг после победы над «Нью-Йорк Никс» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации пожелал всем болельщикам соперника быстрее покинуть арену.

«Я надеюсь, что все эти болельщики «Никс» очень быстро найдут дорогу к выходу… Буу. Идите-ка вы все домой!» — сказал Янг в послематчевом интервью.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Атланта» на домашнем паркете обыграла «Нью-Йорк» со счётом 121:116. В составе «ястребов» самым результативным игроком стал первый номер драфта 2024 года Закари Рисашер, набравший 33 очка, сделавший семь подборов и три передачи. Янг же отметился 23 очками, шестью подборами и 10 передачами, тем самым оформив дабл-дабл.