Стив Керр использовал лозунг Трампа, чтобы настроить «Голден Стэйт» на матч с «Бостоном»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр использовал лозунг предвыборной компании Дональда Трампа, чтобы настроить свою команду на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» — действующим чемпионом лиги.

«Давайте снова сделаем Америку великой и сегодня обыграем «Селтикс», — приводит слова Керра журналист Боб Мэннинг в своих социальных сетях.

«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Бостон» со счётом 118:112. Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум, который записал на свой счёт 32 очка, четыре подбора и две передачи. В составе «воинов» выделялся Стефен Карри — 27 очков, семь подборов и девять передач.