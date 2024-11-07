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Стив Керр использовал лозунг Трампа, чтобы настроить «Голден Стэйт» на матч с «Бостоном»

Стив Керр использовал лозунг Трампа, чтобы настроить «Голден Стэйт» на матч с «Бостоном»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр использовал лозунг предвыборной компании Дональда Трампа, чтобы настроить свою команду на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» — действующим чемпионом лиги.

«Давайте снова сделаем Америку великой и сегодня обыграем «Селтикс», — приводит слова Керра журналист Боб Мэннинг в своих социальных сетях.

«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Бостон» со счётом 118:112. Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум, который записал на свой счёт 32 очка, четыре подбора и две передачи. В составе «воинов» выделялся Стефен Карри — 27 очков, семь подборов и девять передач.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Уайт - 26, Притчард - 16, Кета - 14, Хорфорд - 10, Холидэй - 6, Хозер - 6, Корнет - 2, Браун, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Хилд - 16, Уиггинс - 16, Андерсон - 11, Куминга - 10, Муди - 9, Грин - 9, Джексон-Дэвис - 8, Пэйтон II - 6, Луни - 6, Сантос, Уотерс III, Спенсер
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