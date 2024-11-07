Американский бейсболист, игравший вместе с отцом, дал совет Бронни Джеймсу

Именитый американский бейсболист Кен Гриффин-младший рассказал о совете, который он дал игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсу, сыну Леброна Джеймса.

«Я сказал Бронни просто расслабиться и получать удовольствие. Ты не станешь отцом. Никто не станет. Когда я пришёл в команду, мой отец сказал мне: «Это твоя команда. И я здесь». Дома он был отцом, а на поле — одноклубником. Но бывали времена, когда я возвращался домой с мамой. Так было безопасней.

На скамейке запасных можно многому научиться. Люди говорят, что ему нужно играть в G-лиге. Ему нужно всё. Я скажу вам, что лучше всего учился, когда наблюдал за отцом», — приводит слова Гриффина-младшего издание Sports Illustrated.