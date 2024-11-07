Видео: Эндрю Уиггинс совершает досадный промах, находясь в метре от кольца

Сегодня, 7 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 118:112 в пользу гостевой команды.

В первой четверти лёгкий форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс оказался в курьёзной ситуации, не сумев попасть по кольцу в быстром отрыве, находясь в метре от кольца.

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Отметим, что самым результативным в составе победителей стал Карри. На его счету 27 очков, девять передач и семь подборов. Эндрю Уиггинс и Хилд, в свою очередь, добавили по 16 очков каждый.