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«Претендент на топ-5 драфта НБА». Известный журналист — о Егоре Дёмине

«Претендент на топ-5 драфта НБА». Известный журналист — о Егоре Дёмине
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Журналист The Athletic Сэм Векени поделился мнением о российском разыгрывающем Егоре Дёмине, который вчера дебютировал за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA.

«Ребята, видео с Егором Дёминым просто безумное в матче с «Центральным Арканзасом». Это серьёзный претендент на попадание в топ-5 драфта НБА. Завершил игру с 17 очками и 11 результативными передачами. Честно говоря, мог бы легко набрать 18 передач и больше», — написал Векени на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Дёмин в дебютном матче набрал 18 очков, сделаем 11 передач, четыре подбора и четыре перехвата, тем самым оформив дабл-дабл. Университет Бригама Янга победил соперника со счётом 88:50.

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