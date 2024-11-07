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Известный тренер в NCAA сделал прогноз на то, чего добьётся Егор Дёмин в новом сезоне

Известный тренер в NCAA сделал прогноз на то, чего добьётся Егор Дёмин в новом сезоне
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Аналитик студенческого баскетбола, а в прошлом тренер различных колледжей в американской лиге NCAA Фрэн Фраскилла рассказал о том, что российский разыгрывающий университета Бригама Янга Егор Дёмин может в этом сезоне набрать 20 передач в одном из матчей регулярного чемпионата.

«Я вёл учёт «виртуальных результативных передач» в качестве молодого тренера до того, как это начали использовать в НБА. Это были передачи, которые приводили к отличному броску, удачному или неудачному, или когда на тебе фолили.

Это вознаграждало за умную игру. Я пересматривал матчи университета Бригама Янга, и Егор Дёмин в своём дебютном матче сделал 33 таких передачи (виртуальных)! Прогнозирую, что в этом году он сделает 20 передач», — написал Фраскилла на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Дёмин в дебютном матче набрал 18 очков, сделал 11 передач, четыре подбора и четыре перехвата, тем самым оформив дабл-дабл. Университет Бригама Янга победил «Центральный Арканзас» со счётом 88:50.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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