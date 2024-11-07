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Тренер «Лейкерс» Редик резко покинул пресс-конференцию после матча с «Мемфисом»

Тренер «Лейкерс» Редик резко покинул пресс-конференцию после матча с «Мемфисом»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик покинул пресс-конференцию после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз».

Журналист задал вопрос Редику: «Вы много говорите о двух или трёх парнях, которых заставляете прикладывать усилия, и говорите о желании играть жёстко, а Леброн был тем парнем, который играл жёстко в сегодняшней игре? Как вы с этим справляетесь? Какова ваша философия как тренера?»

Редик ответил: «Я это сделал». И просто покинул пресс-конференцию. Отметим, что «Лейкерс» уступили «Мемфису» со счётом 114:131. Для «озёрников» это второе поражение кряду в регулярном чемпионате. На данный момент клуб из Лос-Анджелеса занимает 11-е место в Западной конференции.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 20, Морант - 20, Джексон - 20, Пиппен Мл. - 14, Ларэвиа - 13, Альдама - 11, Хафф - 11, Иди - 8, Кеннард - 6, Кларк - 6, Кавамура - 2, Каслтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Ривз - 19, Реддиш - 15, Расселл - 12, Хэйс - 8, Кристи - 8, Винсент - 6, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко - 2, Дэвис, Хатимура
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