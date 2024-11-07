Тренер «Лейкерс» Редик резко покинул пресс-конференцию после матча с «Мемфисом»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик покинул пресс-конференцию после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз».

Журналист задал вопрос Редику: «Вы много говорите о двух или трёх парнях, которых заставляете прикладывать усилия, и говорите о желании играть жёстко, а Леброн был тем парнем, который играл жёстко в сегодняшней игре? Как вы с этим справляетесь? Какова ваша философия как тренера?»

Редик ответил: «Я это сделал». И просто покинул пресс-конференцию. Отметим, что «Лейкерс» уступили «Мемфису» со счётом 114:131. Для «озёрников» это второе поражение кряду в регулярном чемпионате. На данный момент клуб из Лос-Анджелеса занимает 11-е место в Западной конференции.